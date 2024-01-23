Нужно ли заклеивать камеру на смартфонах и ноутбуках

Нужно ли заклеивать камеру на смартфонах и ноутбуках
Фото: freepik.com
Эксперты рассказали, что на самом деле скрывается за привычкой прятаться от "железных глаз" техники

Очень много людей, приобретая ноутбук или смартфон, первым делом отключают, а то и заклеивают глазок видеокамеры на них, опасаясь преследований или несанкционированных подключений.

Ходят слухи о тайных подключениях и съемке, которая потом всплывает на разного рода сайтах, а кое-где пишут, что таким образом грабители узнают, что ценного есть в квартире и когда бывают дома хозяева. Находятся и те, кто считает, что их отслеживают на предмет инакомыслия и опасных высказываний. Вот для чего заклеивают камеры на смартфонах и ноутбуках.

Однако эксперт по безопасности считает, что подобная мера – перебор и скорее говорит о придуманной фобии, чем о реальном положении дел. Он считает, что обычные россияне не интересны ни спецслужбам, ни разведке, ни любителям "интересного" видео.

Куда больше опасности несут не глазки камер, считает эксперт, а телефонные мошенники, и вот здесь как раз и стоит включать на максимум паранойю и бдительность. Однако же чаще происходит наоборот: заклеивают камеру, отключают геолокацию и сохранение паролей. Особо параноидальные вообще возвращаются к кнопочным телефонам... И при этом те же люди попадаются на крючок к телефонным аферистам.

Ранее мы рассказывали, каким образом дети обходят родительский контроль на смартфонах.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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