Мошенники придумали новую схему обмана со смартфонами

Мошенники придумали новую схему обмана со смартфонами
Фото: pixabay.com
Особенно рискуют клиенты банков

Новую мошенническую схему придумали злоумышленники, чтобы выманивать денежные средства у доверчивых россиян. Уловка недобросовестных граждан связана со смартфонами. С предупреждением выступили представители ВТБ.

По их данным, под риском находятся россияне, которые соглашаются провести диагностику техники или застраховать ее на сайтах, замаскированных под порталы банков.

Доверчивые люди соглашаются установить неизвестные сервисы, которые в итоге и наносят ущерб не только самому смартфону, но и кошельку владельца. Как отметили в ВТБ, мошенники умышленно бьют по чувствительным вопросам безопасности.

К примеру, аферисты звонят россиянам, представляются сотрудниками банков и предлагают услуги по защите накоплений, страхованию смартфона, диагностике проблем, чтобы якобы усилить гаджет перед потенциальной угрозой взлома.

То есть мошенники обманывают граждан под предлогом защиты от мошенников – такая вот ирония судьбы. При установке приложений или переходе на сайты, указанные злоумышленниками, смартфоны становятся уязвимыми для них.

Ранее мы рассказывали, по каким фразам легко вычислить телефонного мошенника.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
По теме

Финнов озадачил внезапный запуск российской ракеты в Балтике

Подобное происходит нечасто

Федосеева-Шукшина озвучила свое последнее желание

Актриса отмечает 85-летний юбилей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей