Мошенники придумали новую схему обмана со смартфонами

Особенно рискуют клиенты банков

Новую мошенническую схему придумали злоумышленники, чтобы выманивать денежные средства у доверчивых россиян. Уловка недобросовестных граждан связана со смартфонами. С предупреждением выступили представители ВТБ.

По их данным, под риском находятся россияне, которые соглашаются провести диагностику техники или застраховать ее на сайтах, замаскированных под порталы банков.

Доверчивые люди соглашаются установить неизвестные сервисы, которые в итоге и наносят ущерб не только самому смартфону, но и кошельку владельца. Как отметили в ВТБ, мошенники умышленно бьют по чувствительным вопросам безопасности.

К примеру, аферисты звонят россиянам, представляются сотрудниками банков и предлагают услуги по защите накоплений, страхованию смартфона, диагностике проблем, чтобы якобы усилить гаджет перед потенциальной угрозой взлома.

То есть мошенники обманывают граждан под предлогом защиты от мошенников – такая вот ирония судьбы. При установке приложений или переходе на сайты, указанные злоумышленниками, смартфоны становятся уязвимыми для них.

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