В новых iPhone нашли проблемы после старта продаж

В новых iPhone нашли проблемы после старта продаж
Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Компании пришлось оправдываться

В пятницу, 22 сентября, стартовали продажи новых моделей iPhone во большинстве мировых стран. В России новинки появятся несколько позже – их завезут по параллельному импорту. Однако уже на смартфоны можно сделать предзаказ, заплатив более высокую цену.

После старта продаж обсуждения другой модели, iPhone Pro Max были тоже актуальны. Люди видят в этой весии проблемы из-за особенностей работы камеры. Известно, что камера в устройстве будет обладатьпятикратным оптическим зумом вместо десятикратного. Такой расклад не устроил некоторых пользователей, из-за чего они стали предъявлять претензии.

В Apple решили ответить на сложившуюся ситуацию. По словам старшего директора компании по маркетингу, вместо этого в модели сделали лучшую светочувствительность и стабилизацию. Это позволяет делать снимки более четкими.

"Если вы посмотрите на десятикратный зум, то, если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться",– заявил специалист.

Напомним, в модели iPhone 15 Pro будет трехкратное оптическое приближение.

Ранее "Утро" сообщало, почему в России опасно покупать iPhone 11 и 12.

Источник: Numerama
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