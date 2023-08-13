Американцы нашли способ наказать российских пользователей iPhone

Больше никаких любимых сериалов

Любители зарубежных сериалов и адепты современных киносервисов обратили внимание на следующую деталь: онлайн-кинотеатр Apple TV+ решил отказаться от русского дубляжа для русскоязычных пользователей. Последние переведенные проекты – "Плюшевый пузырь", "Захваченный рейс", а также второй сезон научно-фантастического американского сериала "Основание".

В других же новинках доступны лишь русские субтитры. Пользователи также обратили внимание на отсутствие русского дубляжа в сегменте "Скоро в Apple TV+". Вероятнее всего, считают многие, студии озвучки уже не могут дублировать западные кинопроекты из-за истечения сроков контрактов с американским сервисом.

Сама компания на этот счет пока что не давала никаких комментариев. Вероятно, не стоит ожидать изменений ситуации в самом скором времени.

Ранее сообщалось, что чиновникам-регионалам якобы поступило предписание отказаться от использования техники Apple на рабочем месте. Запрет дошел спустя недели после того, как соответствующую директиву получили представители федеральных органов власти. Вся история началась будто бы после того, как просочились слухи о попытках американских спецслужбистов завладеть информацией на гаджетах у российских чиновников.