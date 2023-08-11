Чиновникам запретили пользоваться "айфонами": что произошло

Госслужащие получили предписание

Региональные органы власти в России, пишут медиа, столкнулись с запретом на использование "Айфонов" на рабочем месте. Как пишут медиа, запрет дошел до регионалов спустя несколько недель после того, как соответствующее предписание было вынесено представителям федеральных органов власти и государственных корпораций.

В итоге региональные госслужащие не могут носить айфоны на работу – чтобы информация в гаджетах американского производства неким образом не оказалась у представителей спецслужб западных стран.

Чиновникам рекомендовано пользоваться "андроидами" – на собственное усмотрение, без указаний предпочтительных брендов. Техника Apple может использоваться лишь дома.

Тем не менее, некоторым настоятельно рекомендовали отказаться от американских гаджетов даже для домашнего пользования.

Mash пишет, что негласная директива была принята после того, как просочились слухи о прослушке агентами ЦРУ мобильных телефонов российских дипломатов, которые работали в Соединенных Штатах, странах Европы, КНР, Сирии и Израиле.

Ранее в экспертно-политических кругах уже обсуждали вероятность полного запрета на iPhone в России.