Раскрыта главная опасность iPhone

Отключить функцию на телефоне нельзя

Эксперт по IT Игорь Бедеров утверждает, что отключить функцию слежения на смартфонах компании Apple практически невозможно. Даже если их удалить, после перезагрузки гаджета они снова окажутся включены и станут передавать информацию о своих владельцах. 

По его словам, существуют альтернативные ОС, которые могут скрывать сведения. Их называют криптофон, правда и в этом случае есть нюанс – если человек установит на них сервисы Сбера и Яндекса, то вся анонимность будет под угрозой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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