В России готовы полностью запретить iPhone: что с ними не так

Роскомнадзор решил проверит технику Apple на уязвимость данных

Компания Apple является одним из мировых гигантов по выпуску цифровой техники, программного обеспечения и сопутствующих товаров. Широкая линейка продукции компании всегда пользовалась большой популярностью в России.

Телефоны iPhone многие граждане обновляли каждый год. Обладание последней моделью смартфона с надкушенным яблоком на логотипе почему-то считалось показателем успешного образа жизни и состоятельности.

Однако в последнее время эксперты все чаще заявляют, что в России готовы полностью запретить iPhone. Что не так с продукцией американской компании, объяснил экономист, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам потенциальный запрет смартфонов, произведенных фирмой Apple, связан с решением Роскомнадзор проверит технику на уязвимость данных. Эксперт не исключил, что заморские аппараты настроены на слежку за владельцами.

Пользователи iPhone зачастую обращают внимание на то, как быстро разряжаются их телефоны. Особенно активно заряд батареи падает при использовании камеры. Отсюда возникает подозрение о незаконном сборе и хранении личных данных.

Впрочем, как подчеркнул экономист, есть и другая теория. Не исключено, Apple умышленно настраивает технику на ускоренное устаревание, чтобы повысить продажи iPhone.

Эксперт добавил, что власти обсуждают возможность полного или частичного отказа от продукции американской компании. По его словам, решение направлено, в том числе. на поддержку отечественных производителей.