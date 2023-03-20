Заморские гостинцы могут быть опасны

В информационном пространстве появились любопытные сведения. Журналисты авторитетного издания "Коммерсантъ" уверяют, что работникам внутриполитического блока администрации российского лидера предписали избавиться от продукции Apple.



Как известно, iPhone пользуется огромной популярностью в нашей стране. Однако в Кремле справедливо рассудили, что такие телефоны могут быть опасны с точки зрения сохранения конфиденциальности информации, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Сообщается, что о решении объявили на недавнем семинаре в Московской области. Сначала многие стали выступать против столь жестких мер, однако замглавы АП Сергей Кириенко подчеркнул, что его подчиненные должны распрощаться с айфонами до 1 апреля, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Такое решение вызвано тем, что с помощью модных гостинцев из-за бугра злоумышленники могут заниматься шпионажем. Чиновникам предложили взамен использовать телефоны на базе "Андроид" или российской "Авроре", передает телеканал "360".

