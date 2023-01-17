Американские iPhone массово перестают работать по всему миру

Американские iPhone массово перестают работать по всему миру
Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/www.globallookpress.com
Народ сталкивается с трудностями при использовании смартфона

После обновления операционной системы iOS 16 в сентябре пользователи iPhone по всему миру столкнулись с огромным числом проблем при использовании гаджета – исправить их не удалось даже спустя четыре месяца после релиза. 

Люди жалуются, что многие базовые приложения на телефоне регулярно зависают или закрываются самостоятельно, на дисплее часто выскакивают сообщения о непредвиденных ошибках и низкой производительности смартфона. 

Сообщается, что проблемы возникают у большинства iPhone, которые перешли на новое обновление – это все модели до восьмого поколения телефонов. 

Компания Apple пока никак не комментировала проблемы со своими устройствами. Производитель пытался решить ситуацию, выпуская новые версии операционной системы, но это не оказало существенного влияния. 

Источник: MacRumors ✓ Надежный источник
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