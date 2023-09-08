Почему в России опасно покупать новые iPhone 11 и 12

Эксперты назвали риски

Раньше IPhone в России считался признаком особого статуса, а его обладатели гордились такой покупкой и стояли часами в очередях за приобретением новой модели. Теперь все это в прошлом, и престижная корпорация несет для россиян больше рисков, чем престижа.

Эксперты предупредили, что большинство новых iPhone 11 и 12 в России подпольно восстановлены. Поэтому если вам предлагают приобрести такую модель смартфона, будьте готовы к возможным сюрпризам, потому что новые версии уже все распроданы, остались только восстановленные, то есть б/у после сервисного ремонта у дилера. Об этом рассказал основатель и руководитель сервисного центра ISUPPORT Кирилл Майзлер.

"Жизненный цикл новых iPhone – 2-3 года. Это срок их реализации как новых устройств. С момента выпуска 11 серии уже прошло 3 года", – рассказал специалист.

На то, что телефон не новый, может указывать и его низкая стоимость. Конечно, есть и новые модели. Те, которые еще не успели продать, но это очень маловероятно спустя три года после начала выпуска. Без рисков сейчас можно покупать только IPhone 14.

Кроме того, сама компания Apple тоже продает восстановленные смартфоны своей марки, но это не так рискованно, потому что у них все запчасти оригинальные. На таких коробках стоит обычно пометка RFB.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в России готовы полностью запретить IPhone.