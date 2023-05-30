Откуда в бюджетных смартфонах флагманские технологии

Нераскрученные бренды используют в своих моделях компоненты, обгоняющие по характеристикам именитых конкурентов

В современных смартфонах иногда бывает сложно провести четкую грань между бюджетными опциями и флагманами. Разумеется, в рамках цены особых вопросов не возникает, но при сравнении характеристик оказывается, что некоторые более недорогие варианты вполне комфортно интегрируют технологии, которые долгое время были закреплены за топовыми смартфонами. Мы говорим о камерах, более производительных чипсетах и красочных дисплеях. Некоторые новинки в бюджетном сегменте по своим характеристикам составляют конкуренцию флагманам двух-трехлетней давности. В чем секрет, позволяющий производителям использовать подобные технологии в своих смартфонах, оставляя их доступными для широкой публики? Поскольку Китай – безусловный лидер этого тренда, за ответом на вопрос следует обращаться именно к китайским брендам. Попробуем разобраться на примере нового SPARK 10 Pro от TECNO.

ВОПРОС КАЧЕСТВА

В США Федеральное бюро статистики труда каждый год высчитывает индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI). CPI позволяет достаточно точно отслеживать, как с течением времени изменяется общий уровень цен на товары и услуги, приобретаемые конкретной группой населения. Мониторинг, проведенный в 2022 году, зарегистрировал инфляцию цен практически на всё. В общем списке выделяется одна категория, которая неожиданно избежала инфляции, – смартфоны. На самом деле, рынок смартфонов в США испытал дефляцию в 22%.

На первый взгляд, этот факт может показаться контринтуитивным. В конце концов, смартфоны явно не дешевеют, и здесь даже не важно, где вы живете – в России или в США. Разгадка кроется в том, как высчитывается индекс. Бюро сравнивает цены на одинаковые продукты из года в год, скажем, хлеб с хлебом. Проблема в том, что смартфон – не стационарный продукт, бренды обновляют свои линейки и улучшают имеющиеся технологии. Чтобы решить этот вопрос, эксперты из Бюро дважды в год оценивают новые смартфоны на предмет качественных изменений – улучшенные камеры, дисплеи, новые возможности, более мощные процессоры. Если качество повысилось, а цена осталась прежней, то в индексе это отобразится как снижение цены. Логика понятна: технически за те же деньги покупатель получает больший/улучшенный функционал, соответственно, итоговая стоимость меньше.

Возможным это становится за счет снижения стоимости производства.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОИЗВОДСТВО СМАРТФОНА

Как и у любого другого товара, финальная стоимость смартфона далеко не всегда зависит только от цены производства. Брендам приходится включать расходы на исследования, маркетинг, продажи. В результате производство составляет 30-50% итоговой цены в зависимости от модели. Сам же смартфон обходится производителям в 200-500 долларов. Причем самыми дорогими элементами традиционно являются дисплей, камера, чипсет, память, корпус – вместе они составляют ⅔ от цены. Эти же компоненты, как правило, становятся ключевыми при определении качества смартфона – идет ли речь о флагмане, девайсе попроще или совсем дешевой безделушке.

С флагманами, впрочем, есть еще одна проблема. Ни для кого не секрет, что помимо таких дополнительных элементов, как маркетинг и продажи, в цену флагмана также зачастую включается люксовость бренда или материалы, не влияющие на производительность смартфона. В результате цена на девайс не отражает его реальные качества даже с поправкой на дополнительные траты производителя. А между тем отдельные компании пользуются ситуацией, предлагая доступные смартфоны с дорогой начинкой, и впереди всех находятся производители из Китая. Отчасти это результат стратегии по минимизированию сторонних расходов – маркетинга, продаж (с переходом в онлайн-маркеты) и наценок за бренд. Однако есть и другая причина.

TECNO и другие китайские компании пользуются преимуществом по сравнению со своими соперниками. Им доступен огромный китайский рынок сбыта, при этом там же располагается и их производство. Помимо дешевой рабочей силы, производителям легче закупать детали, а также на них оказывается меньшее налоговое давление. Детали тоже дешевле, отчасти еще и потому, что компании закупают их большими партиями. Подобная экономия, помимо прочего, позволяет производителям использовать более качественные материалы в своих смартфонах – например, алюминий или стекло для корпуса. В результате мы получаем SPARK 10 Pro со стеклянной задней панелью всего за 13 999 рублей.

ИННОВАЦИИ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ

Еще одна причина – время резких скачков в инновационных технологиях пока что прошло. Вполне вероятно, что следующее большое открытие, которое изменит саму суть смартфонов, уже не за горами. Однако пока что топовые характеристики уже не растут так быстро, как это было десять лет назад.

Возьмем для примера чипсеты. В SPARK 10 Pro стоит восьмиядерный MediaTek Helio G88 с двумя ядрами Cortex-A75 2 ГГц и шестью Cortex-A55 1.8 ГГц. Еще некоторое время назад процессоры от MediaTek считались слабыми, и предпочтение безоговорочно отдавалось более мощным Snapdragon. На то были вполне обоснованные причины, однако времена изменились. Если раньше путем простого увеличения числа транзисторов (за счет уменьшения их размера) можно было достигнуть значительных изменений в производительности, то сейчас это становится сложнее. Сложнее в том числе и физически – поскольку у современных технологий тоже есть свои ограничения. Разумеется, компании выкладывают много миллионов на релевантные исследования в попытках заручиться более совершенными технологиями, но что это значит для конечного пользователя?

В определенный момент изменения в производительности процессоров стали все менее заметными. Бенчмарки выдают совсем незначительную разницу между, скажем, чипсетом двухлетней давности и прошлогодней моделью. Для пользователей же эта разница чаще всего и вовсе незаметна, поскольку средний владелец смартфона открывает хорошо оптимизированные приложения типа социальных сетей или YouTube. Это дало некоторым компаниям время догнать и даже перегнать топовых производителей – в том самом поле, где разница между характеристиками процессоров еще ощущается – сохраняя относительно низкие затраты на разработку. Вот и получается, что MediaTek Helio G88 в тестах выдает показатели, аналогичные (а в чем-то даже лучше) восьмиядерному Qualcomm Snapdragon 680, выпущенному в том же году.

ТЕХНОЛОГИИ КОНСОЛИДИРУЮТСЯ

Третий пункт тесно связан с предыдущим. На этот раз рассмотрим камеры – у SPARK 10 Pro стоит основная на 50 Мп и фронтальная на 32 Мп. Причем есть множество фишек: от трех уровней подсветки для ярких селфи до продвинутого ночного режима. Мы разобрались, что инновации в разных технологиях, используемых в смартфонах, постепенно замедляются, позволяя компаниям нагнать своих конкурентов. Сам по себе такой процесс все равно требует значительных вложений в исследование и разработку, если бы не одно “но”. Особенностью китайского рынка является то, что, в отличие от других крупных разработчиков, китайские более активно делятся технологиями на домашнем рынке – в результате производители более-менее равномерно получают доступ к определенным разработкам.

Разумеется, мы не говорим о последних разработках, поскольку их любая компания будет держать при себе, но даже технологии трех-четырехлетней давности дают неплохую фору и помогают сократить расходы на собственные исследования. Еще один полезный трюк – совместные проекты с гигантами индустрии, позволяющие не только создать качественный продукт, но и нарастить потенциал компании в процессе. Хорошим примером является недавнее сотрудничество TECNO с Samsung для разработки камер в CAMON 19 Pro. Логично предположить, что опыт, который бренд получил в процессе работы с южнокорейской компанией, впоследствии использовался и в работе над другими моделями. Впрочем, TECNO на этом не останавливается и уже планирует сотрудничество с одним из крупных производителей линз для камер.

Более того, многие методы производства во флагманских смартфонах уже давно отработаны и перенимаются другими производителями без особых проблем. Подобная оптимизация производства – когда путь проб и ошибок частично пропускается – также позволяет снизить стоимость конечного продукта, не сильно жертвуя качеством. Производители камер для смартфонов за последние годы научились производить большее количество хороших сенсоров для камер за меньшую стоимость.

КАК ИТОГ

SPARK 10 Pro – идеальный пример того, почему “бюджетный смартфон” сегодня вовсе не означает низкое качество. Стоимость производства смартфонов падает, а китайские производители вроде TECNO используют дополнительные трюки – срезают углы на расходах на рекламу и продажи и находят возможности сэкономить на родном рынке. Что самое главное – топовые технологии перестали быть такими дорогими, цена флагманов сегодня складывается из множества сторонних факторов. Развитие отдельных инноваций замедлилось, и многие компании неожиданно нагоняют своих соперников в вопросах качества. Новые бренды активно этим пользуются, устанавливая на свои смартфоны компоненты, которые по своим характеристикам не хуже, а то и лучше своих более именитых аналогов.