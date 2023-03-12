Со временем телефоны начинают тормозить

Сегодня представить жизнь современного человека без навороченного телефона сложно. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. При этом часто случается, что гаджеты неожиданно начинают тормозить. Как ускорить работу телефона, подсказал глава центра по исследованию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония.



Профильный специалист подчеркнул, что на работу телефонов большое влияние оказывает наличие свободной памяти. Таким образом, в первую очередь, нужно обратить внимание на эту область.



Специалист утверждает, что достаточно раз в месяц чистить кэш в настройках – этих нехитрых манипуляций хватит для того, чтобы поддержать работу телефона. Забитый до отказа смартфон не справляется с нагрузкой и периодически начинает тормозить.



При этом кэш обычно засоряется совсем не нужной информацией, которую легко можно удалить. Такие простые действия помогут улучшить работу смартфона и ускорить его отклики на команды.

