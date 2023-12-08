Раскрываем тайны: как ваш ребенок обходит родительский контроль на смартфоне

Редакция разбиралась, как обезопасить детей в Интернете

Прогресс не стоит на месте, а вместе с ним не могут усидеть и дети. Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, и с каждым годом технологическая грамотность молодого поколения стремительно растет. Желание оградить детей от нежелательного контента в интернете привело к появлению на телефонах родительского контроля, но сейчас обход ограничений на современных смартфонах считается задачкой, с которой может справиться даже младенец.

В попытках вырваться из под родительской опеки дети не всегда осознают, сколько опасностей таится в недрах Интернета. На просторах виртуального пространства можно стать свидетелем и даже участником самого разного неприемлемого контента. В Сети находятся сотни сайтов с порнографией, доступ к которым можно получить простым нажатием кнопки “Подтверждаю, что мне есть 18”.



На, казалось бы, невинных форумах, посвященных сугубо детскому контенту, обитают охотники на детей. Притворяясь детьми или подростками, они могут задавать вопросы о личной жизни, отправлять сомнительные фотографии или просить делать неуместные вещи. Это и многое другое может исказить представление ребенка о мире и повлиять на формирование нравственных ценностей, а то и вовсе травмировать на всю жизнь.

Существует много различных способов того, как дети обходят родительский контроль. Вот самые распространенные из них:

Использование VPN: Использование виртуальной частной сети (VPN) является одним из самых популярных способов обхода родительского контроля в интернете. VPN позволяет скрыть свой реальный IP-адрес и помогает обойти блокировку сайтов, предоставляя доступ к запрещенному контенту. VPN-приложение можно легко скачать на свое устройство и с помощью одного нажатия кнопки избавиться от надоедливых ограничений.

Создание альтернативных учетных записей: Большинство вариантов родительского контроля привязаны к аккаунту ребенка в смартфоне. Дети вполне могут создать несколько учетных записей, чтобы иметь свободный доступ к ресурсам и функциям, которые были заблокированы в основном аккаунте. С этой же целью ребенок может “позаимствовать” учетные записи у других людей.

Удаление родительского контроля: Если доступ к настройкам устройства никак не ограничен, то дети могут попытаться удалить или отключить родительский контроль напрямую, не прибегая к хитрым манипуляциям.



Сброс устройства к заводским настройкам: Если изменить настройки не получилось, остается прибегнуть к экстремальным мерам и сбросить устройство к заводским настройкам. После сброса ребенок сможет использовать телефон уже без родительского контроля. Хорошо еще, если он не забыл перед этим сделать резервную копию важных файлов.

Что же делать?

Производители смартфонов предлагают самые разные системы безопасности, но наш взгляд упал на смартфоны бренда TECNO. У этого производителя есть собственная оболочка HiOS, которая предоставляет множество уникальных возможностей своим пользователям.

Например – Детский режим, который гарантирует безопасность для детей. Детский режим – это своего рода отдельное пространство для ребенка, в котором есть только подходящие приложения с настраиваемыми лимитами времени. Список приложений вы составляете сами, так что формат у режима достаточно гибкий. В любой момент можно заглянуть в окошко со статистикой и узнать, чем именно занимается ребенок. При этом, все настройки скрыты за пин-кодом, так что отключить Детский режим самостоятельно ребенок не сможет. Главное спрячьте пароль куда-нибудь подальше.

Совсем отказываться от Родительского контроля тоже не стоит. Функция позволяет контролировать смартфон ребенка – следить за временем использования, устанавливать свои ограничения. Нужно просто связать аккаунты родителя и ребенка в семейной группе Google через Family Link. В каких-то сценариях она отлично дополнит Детский режим.



Детский режим в смартфонах TECNO – отличное решение, если вы переживаете, что ребенок залезет куда-то не туда или что-нибудь удалит. Теперь можно спать спокойно!