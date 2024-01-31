Подмосковных жителей предупредили об опасных схемах мошенничества

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Пресс-служба Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Подмосковья опубликовала предупреждение о
новой уловке мошенников.
Мошенники создали мобильное приложение, которое, предположительно, служит для проверки подлинности банкнот, однако фактически позволяет им получать доступ ко всей личной информации на устройстве жертвы, заявили в подмосковном Мингосуправления.
Как отмечается, такая схема обмана появилась после того, как Центробанк выпустил новые банкноты.
Теперь мошенники обращаются к потенциальным жертвам по телефону, убеждая из проверить подлинность своих денег и предлагая установить специальное приложение, рассказали в Мингосуправления.
Однако установка этого приложения открывает доступ к конфиденциальным данным, таким как контакты и пароли, хранящаяся на устройстве, напомнили там.
Чтобы защитить себя и свои средства, важно не переходить по ссылкам, присланным с незнакомых номеров, и не устанавливать приложения, вызывающие подозрения.
Жителям Подмосковья также
рекомендовали поделиться этой информацией с близкими и ознакомиться с памяткой
по цифровой безопасности. Она доступна на портале госуслуг Московской области.
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