Мошенники продолжают издеваться над семьей Баталова: что происходит

Дочь и жена великого актера терпят откровенные издевки от недавних "помощников"

Семья покойного Алексея Баталовых продолжает страдать от мошенников. На недавнем дне рождении дочери великого актера Марии Баталовой стало известно, что теперь над ними откровенно издеваются те, кто еще недавно называл себя друзьями.

Михаила Цивина и Наталью Дрожжину признали виновными в махинациях с наследством Баталовых в 2023 году. За то, что актриса и юрист присвоили себе несколько квартир и украли порядка 20 миллионов рублей, первого приговорили к тюрьме, а Дрожжина отделалась условным сроком. Кроме того, пара должна выплатить вдове и дочери Баталова похищенную сумму.

Однако, по словам юриста Татьяны Кириенко, наказание так и остается на бумаге. С момента вынесения приговора наследники актера получили только 20 тысяч рублей. Адвокат семьи сообщил, что последний платеж и вовсе был на 13 рублей 50 копеек, что восприняли как откровенную издевку.

Несмотря на это, Мария Баталова нашла в себе силы отметить свой день рождения. В квартиру были приглашены только самые близкие друзья. Присутствующие сообщили, что девушка угощала гостей шарлоткой, которую испекла сама несмотря на инвалидное кресло.

Ранее стало известно, что "сотрудники ФСБ" развели 60-летнего актера Дмитрия Певцова на 1 миллион рублей.