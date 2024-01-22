Очередной скандал с участием актера: в выражениях не стеснялся

Александру Домогарову с начала года не очень везет. Не успел отгреметь конфликт актера и театра Моссовета, как звезда фильма "Марш Турецкого" выдал новый инфоповод. На сей раз причиной стал взлом его мессенджеров, в котором он обвинил пользовательниц Сети.

Домогаров закатил безобразную истерику в адрес россиянок, посвятив этому несколько постов в своем телеграм-канале. Казалось бы, типичная ситуация для цифровой эпохи, и вряд ли здесь имел значение именно звездный статус жертвы. Мошенников, что вероятнее, интересует скорее финансовая состоятельность объекта.

Однако Домогаров уверен, что взлом его аккаунтов – дело рук назойливых поклонниц, которые хотели ознакомиться с личными переписками артиста. В своем телеграм-канале он бешено возмущался взломом его аккаунтов в мессенджерах и доступу к диалогам с близкими людьми.



Попытка подписчиков утихомирить буйное возмущение актера и воззвать к голосу разума провалилась. Домогаров упорно не желал слушать, что виноваты во взломе хакеры, и продолжал плеваться ядом в россиянок.



"Те – кто это сделал – одинокие, безмерно ущербные, больные женщины!" – разъяренно утверждал он.



Ранее мы писали, что истерику Полины Гагариной на "Голосе" осудили в Сети.

