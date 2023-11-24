"Стыдитесь!": Диброва довели до истерики вопросом об ожирении

"Стыдитесь!": Диброва довели до истерики вопросом об ожирении
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Он заявил, что современным журналистам следует поучиться тактичности

В последнее время телеведущего Дмитрия Диброва, запомнившегося зрителям по шоу "Кто хочет стать миллионером", можно редко увидеть на публике. Шоумен немного отошел от дел и больше погрузился в семейные дела. Поэтому его недавнее появление на светском мероприятии вызвало заметное оживление у публики и журналистов.

Дибров пришел в идеально отглаженном брючном костюме и белоснежной сорочке, а главным украшением его образа стал массивный крест, красовавшийся на широкой груди ведущего. Кроме того, Дмитрий отрастил волосы и заметно поднабрал в весе, на что тут же обратила внимание пресса. Так, корреспонденты задали вопрос об ожирении, поинтересовавшись, в связи с чем произошли такие изменения. Дибров, который, очевидно, и сам стеснялся своей фигуры, от подобной бестактности просто пришел в ярость.

"А вы, месье, худенький все еще? Кто Вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Так что – стыдитесь!" – довели его до истерики.

Чуть позже шоумен несколько успокоился и уже в зале стал более мягко отвечать на вопросы другого характера. Так, он с удовольствием рассказал о своей семье и своем времяпрепровождении с родными. Дибров отметил, что этот Новый год они хотят встретить активно – например, за катанием на лыжах на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что "Первый канал" избавился от Диброва после увольнения.

Источник: MK.RU
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