Уволенный Дибров высказался о ведении Карауловой "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров был ведущим программы "Кто хочет стать миллионером?" на разных каналах с 1999 по 2001 и с 2008 по 2022 году. Но легко ли ему было уступить насиженное кресло?

В апреле 2023 года было заявлено о новом формате интеллектуального шоу и замене ведущего: впервые российскую версию игры на постоянной доверили вести женщине. И с 29 апреля вопросы игрокам задает певица Юлианна Караулова, а Дмитрий Дибров был уволен. Но он считает этот процесс логичным.

"Телевидение для меня то, за что можно и умереть, это как скрипка для скрипача, – говорит Дибров. – Но владелец формата (это аналог оригинальной английской телевикторины "Who Wants to Be a Millionaire?", производившейся по франчайзингу компании "Sony Pictures Entertainment" – Прим. ред.) посчитал возможным маневрировать – имеет право. Я не могу на это обижаться. К тому же я против того, чтобы монополизировать какие-то проекты. Я бы не делал профессии как из молодости, так и из старости".

При этом оценить стиль и манеру ведения Каруловой Дибров не может.

"Я, честно говоря, даже не видел ни одного выпуска с ней, – пояснил он. – Но, думаю, что Юля плохо не сделает. Мне она очень нравится. У нее прекрасные родители, они из хорошей семьи и человек она очень интеллигентный. И, не будем забывать, что Юлианна у меня выиграла 3 миллиона рублей в этой программе (эфира состоялся 2 декабря 2017 года, а партнером певицы был Дмитрий Соловьев – Прим. ред.)".