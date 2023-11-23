Уволенный Дибров высказался о ведении Карауловой "Кто хочет стать миллионером?"

Уволенный Дибров высказался о ведении Карауловой "Кто хочет стать миллионером?"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Дмитрий Дибров был ведущим программы "Кто хочет стать миллионером?" на разных каналах с 1999 по 2001 и с 2008 по 2022 году. Но легко ли ему было уступить насиженное кресло?

В апреле 2023 года было заявлено о новом формате интеллектуального шоу и замене ведущего: впервые российскую версию игры на постоянной доверили вести женщине. И с 29 апреля вопросы игрокам задает певица Юлианна Караулова, а Дмитрий Дибров был уволен. Но он считает этот процесс логичным.

"Телевидение для меня то, за что можно и умереть, это как скрипка для скрипача, – говорит Дибров. – Но владелец формата (это аналог оригинальной английской телевикторины "Who Wants to Be a Millionaire?", производившейся по франчайзингу компании "Sony Pictures Entertainment" – Прим. ред.) посчитал возможным маневрировать – имеет право. Я не могу на это обижаться. К тому же я против того, чтобы монополизировать какие-то проекты. Я бы не делал профессии как из молодости, так и из старости".

При этом оценить стиль и манеру ведения Каруловой Дибров не может.

"Я, честно говоря, даже не видел ни одного выпуска с ней, – пояснил он. – Но, думаю, что Юля плохо не сделает. Мне она очень нравится. У нее прекрасные родители, они из хорошей семьи и человек она очень интеллигентный. И, не будем забывать, что Юлианна у меня выиграла 3 миллиона рублей в этой программе (эфира состоялся 2 декабря 2017 года, а партнером певицы был Дмитрий Соловьев – Прим. ред.)".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Финляндия закрывает почти всю границу с Россией: останется только один переход

Хельсинки утверждает, что меры вовсе не направлены против соседей

Синоптик предупредил: готовьтесь к огромным сугробам

Синоптики обещают такую же снежную зиму, какая была в 2021-2022 году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей