США и Филиппины потопили танкер китайского производства на учениях

Судно моментально ушло под воду

Во время военных учений в Южно-Китайском море американские и филиппинские силы нанесли удары по танкеру китайского производства BRP Lake Caliraya. Судно было выведено из эксплуатации в 2020 году, сообщают СМИ.

По танкеру отрабатывали удары противокорабельных ракет, пушечного огня и артиллерии наземного базирования у города Лаоаг. Маневры проходили примерно в 400 км от острова Тайвань.

В атаке на условное вражеское судно приняли участие быстроходный ударный корабль и фрегат ВМФ, истребитель и вертолет ВВС и наземная артиллерия филиппинских вооруженных сил, а также американский истребитель F-16 и боевой корабль AC-130. Их основной целю было предотвратить высадку противника на территории Филиппин.

Совместные учения американцев и филиппинцев прошли на фоне усиления конфронтации между судами Китая и Филиппин вокруг объектов Южно-Китайского моря, на которые претендуют Манила и Пекин.

Всего в маневрах приняли участие порядка 16 тысяч военных из обеих стран, а также несколько сотен австралийцев и военные наблюдатели из 14 государств.