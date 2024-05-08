Малайзия решила ввести "дипломатию орангутанов" и дарить приматов партнерам

В Азии предложили новый вид отношений

Ситуация на международной арене обостряется с каждым днем. На этом фоне некоторые государства стараются реализовать собственные инициативы и предлагают оригинальные решения. Так, одна крупная азиатская страна решила утвердить "дипломатию орангутанов" между партнерами в мировом пространстве.



Речь идет о Малайзии. Эта страна намерена пойти по стопам Китайской Народной Республики. Всем хорошо известна так называемая "панда-дипломатия". В рамках этого проекта Китай передает дружественным странам представителей редких животных – например, в России живет целая семья панд, недавно Жуи и Диндин обзавелись потомством.

Малайзия хочет воспользоваться китайской стратегией мягкой силы и передавать ключевым партнерам орангутанов. Приматы должны появиться в странах, которые приобретают в Малайзии пальмовое масло. Такой информацией с общественностью поделился министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани.

Кроме установления более теплых отношений с партнерами на мировом рынке, Малайзия хочет привлечь внимание к проблеме исчезновения приматов. В первую очередь, орангутаны могут быть переданы в европейские страны, а также Индию. Из-за активного освоения человеком среды обитания орангутанов приматы оказались на грани исчезновения.

К слову, ранее жительницы Китая пришли в ужас от отношения россиянок к выбору будущего супруга.