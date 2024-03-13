Китайских машин в России станет меньше: каким брендам закроют дорогу

В прошлом году машины из КНР заняли 50 процентов российского рынка

Уже в начале апреля этого года в России вступит в силу новый утилитарный сбор. Это означает, что все ввезенные в страну автомобили, произведенные за границей, заплатят дополнительный налог. Эксперты считают, что в связи с этим из магазинов пропадут некоторые марки китайских машин, которые в последние годы стали невероятно популярны у россиян.

Подтвердил эту информацию и специалист Московского политехнического университета Анатолий Миронов. Он заявил, что из-за нового налога в Россию могут прекратиться поставки ряда китайских авто. Речь идет о марках Li Auto, Voyah, Tank и других машин, которые поставляются в страну не через авторизированных дилеров, а по системе параллельного импорта. В то же время укрепятся бренды, которые ввозятся через официальные сети, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в прошлом году более половины автомобилей на российском рынке были китайскими. Кроме того, основная часть доставлялась в страну без официальных дистрибьюторов, через самостоятельных импортеров. После вступления в силу нового налогового сбора, процент китайских авто на территории России может снизиться на 30-40, резюмировал Миронов.

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