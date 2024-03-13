Эксперт рассказал, какие китайские авто перестанут поставлять в Россию

Китайских машин в России станет меньше: каким брендам закроют дорогу
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
В прошлом году машины из КНР заняли 50 процентов российского рынка

Уже в начале апреля этого года в России вступит в силу новый утилитарный сбор. Это означает, что все ввезенные в страну автомобили, произведенные за границей, заплатят дополнительный налог. Эксперты считают, что в связи с этим из магазинов пропадут некоторые марки китайских машин, которые в последние годы стали невероятно популярны у россиян. 

Подтвердил эту информацию и специалист Московского политехнического университета Анатолий Миронов. Он заявил, что из-за нового налога в Россию могут прекратиться поставки ряда китайских авто. Речь идет о марках Li Auto, Voyah, Tank и других машин, которые поставляются в страну не через авторизированных дилеров, а по системе параллельного импорта. В то же время укрепятся бренды, которые ввозятся через официальные сети, подчеркнул эксперт. 

Он отметил, что в прошлом году более половины автомобилей на российском рынке были китайскими. Кроме того, основная часть доставлялась в страну без официальных дистрибьюторов, через самостоятельных импортеров. После вступления в силу нового налогового сбора, процент китайских авто на территории России может снизиться на 30-40, резюмировал Миронов. 

Ранее специалисты рассказали, какие марки авто реже всего останавливают сотрудники ГИБДД. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
По теме

Радует Путина: в США указали на серьезный промах Европы

Ситуация заметно изменилась

Русское супероружие привело в истерику ВСУ: "Это ад"

Украинские военные признаются, что новые снаряды подрывают боевой дух

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей