Какие автомобили редко останавливают сотрудники ГИБДД: обнародован список

Какие автомобили редко останавливают сотрудники ГИБДД: обнародован список
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Специалисты сообщили, что есть ряд признаков, которые “защитят” автомобиль от остановки

Какой водитель не мечтает ездить на автомобиле и никогда не сталкиваться со взмахом полосатой палочки инспектора. Многие уверены, что такое невозможно. Однако специалисты ГИБДД раскрыли, какие автомобили на дорогах они тормозят реже всего. 

Эксперты сообщили, что в первую очередь это машины, имеющие знаки и символы различных государственных служб. По словам полицейских, водители служебных машин не часто нарушают правила дорожного движения, а также регулярно проверяют техническое состояние транспорта. 

Редко под взмах палочки инспекторов попадают автобусы и микроавтобусы. В ГИБДД объяснили, что этот транспорт чаще других проходит технические проверки и неисправности устраняются сразу. 

Инспекторы предпочитают не останавливать часто и минивэны. Объясняется это простой логикой: на таких автомобилях часто передвигаются семьи с детьми. Соответственно, водитель, который является одним из родителей, тщательно следит за состоянием машины и соблюдает ПДД, чтобы не подвергнуть опасности родных. 

В целом эксперты объяснили, что гораздо вероятнее на дороге они остановят грязный или поврежденный автомобиль. У транспорта, который выглядит ухожено, больше шансов проехать мимо патрульных. 

Ранее сотрудники ГИБДД рассказали о новой схеме работы светофора.

Источник: DEITA.RU ✓ Надежный источник
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