Какие автомобили редко останавливают сотрудники ГИБДД: обнародован список

Специалисты сообщили, что есть ряд признаков, которые “защитят” автомобиль от остановки

Какой водитель не мечтает ездить на автомобиле и никогда не сталкиваться со взмахом полосатой палочки инспектора. Многие уверены, что такое невозможно. Однако специалисты ГИБДД раскрыли, какие автомобили на дорогах они тормозят реже всего.

Эксперты сообщили, что в первую очередь это машины, имеющие знаки и символы различных государственных служб. По словам полицейских, водители служебных машин не часто нарушают правила дорожного движения, а также регулярно проверяют техническое состояние транспорта.

Редко под взмах палочки инспекторов попадают автобусы и микроавтобусы. В ГИБДД объяснили, что этот транспорт чаще других проходит технические проверки и неисправности устраняются сразу.

Инспекторы предпочитают не останавливать часто и минивэны. Объясняется это простой логикой: на таких автомобилях часто передвигаются семьи с детьми. Соответственно, водитель, который является одним из родителей, тщательно следит за состоянием машины и соблюдает ПДД, чтобы не подвергнуть опасности родных.

В целом эксперты объяснили, что гораздо вероятнее на дороге они остановят грязный или поврежденный автомобиль. У транспорта, который выглядит ухожено, больше шансов проехать мимо патрульных.

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