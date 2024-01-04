Юрист рассказал о новом способе мошенничества на дорогах

Аферисты могут подкараулить в самый неподходящий момент

Новая схема мошенничества появилась на дорогах России. Об этом в интервью “Известиям” рассказал юрист Илья Русяев.

При ДТП пострадавшей стороне предлагают не ждать полицию, а оформить все документы с помощью " аварийнх комиссаров". Так они назвали новую службу, которая, по их словам, приедет быстрее сотрудников ГИБДД.

Юрист отмечает, что нередко мошенники сами подстраивают аварию и под предлогом того, что водитель спешит, предлагают вызвать подставную службу, уверяя, что так будет гораздо быстрее.

Комиссары действительно приедут очень скоро, за мгновение оформят все документы и оценят серьезность аварии. Пострадавшему предложат подписать договор о том, что он переуступает права на страхование, а дальше дело за малым.

"Пострадавший получает лишь мизерную часть, казалось бы, положенной суммы, а львиная доля остается в карманах мошенников", – предупредил Русяев.

Также эксперт заметил, что при оформлении важно обращать внимание на слишком выгодные условия. Как правило, это первый признак того, что перед вами мошенники. А если договор уже подписан, то следует срочно обращаться к юристу. Если не медлить, есть возможность аннулировать документ.

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