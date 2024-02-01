Можно лишиться прав: водителям рассказали о новой схеме работы светофоров

В стране решили бороться с числом аварий по-новому

Сразу в нескольких российских городах изменилась схема работы светофоров – теперь вместо предупреждающего мигающего зеленого будет сразу включаться запрещающий красный. Сейчас это работает в Зеленограде, Южно-Сахалинске, а также во Владивостоке. Согласно официальному заявлению, эксперимент ставят, чтобы подтвердить теорию о сокращении в таком случае числа аварий на перекрестке.

Представители ГИБДД отмечают, что многие водители, стараясь успеть до красного сигнала, стараются преодолеть перекресток как можно быстрее. Это, в свою очередь, создает аварийную ситуацию. Автоэксперты оценили, насколько решит проблему новая мера.

Специалист Владимир Сажин выразил мнение, что отказ от мигающей секции зеленого светофора только ухудшит положение, и дороги станут более опасными. По его словам, если эксперимент хорошо пройдет в маленьком городе с небольшим потоком, то не факт, что в большом населенном пункте все будет также.

"Водители будут бояться выезжать на перекресток и резко бить по тормозам при включении запрещающего сигнала светофора", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Эксперт предупреждает, что новая схема работы светофоров приведет к обратному эффекту. А водители, которые не будут догадываться об этом, могут лишиться прав, если не прибегнут к экстренному торможению и выскачат на перекресток – ведь проезд на красный запрещен.

Наиболее действенной мерой, считает Сажин, было бы ограничение нештрафуемого порога за превышение скорости до 10 км/ч, чтобы никто не пытался разгоняться в пределах города до 80 км/ч.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему не стоит заправлять автомобиль 92-м бензином.