Лидер опять сделал одиозное заявление

В минувшую среду в США состоялась встреча американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. На камеру глава Америки широко улыбался и крепко пожимал руку коллеге, но уже спустя три часа после переговоров назвал представителя Китая "диктатором".

При этом Байден был уверен, что ничего такого страшного он не произнес, поскольку Китай не является сторонником демократического общественного строя, в отличие от США. Напротив, там принята коммунистическая идеология.

Однако Пекин остался не в восторге от заявления лидера. Вскоре Китай ответил на нанесенное Байденом оскорбление Си Цзиньпина – официальный комментарий по этому поводу дала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что такие высказывания являются не только ошибочными, но и безответственными.

"Китай решительно выступает против политических манипуляций", – приводит ее слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также дипломат указала, что существуют люди со "скрытыми мотивами", которые стремяться подорвать стабильность американо-китайских отношений.

Источники ранее утверждали, что одной из тем беседы Байдена и Си станет связь Пекина с Москвой, которая сильно не нравится Вашингтону. Также американский президент хотел надавить на главу Китая, чтобы повлиять на отказ Ирана вступить в дальневосточный конфликт.