Россиянка рассказала, как китаянки выбирают себе мужей

Китаянок ужаснуло отношение россиянок к выбору будущего супруга
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Они не понимают, как те могут не ценить себя

Блогер популярного канала на Дзен "Тут вам не там" рассказала о своем опыте жизни в Китае в течение трех лет. Она утверждает, что ее сильно поразило отношение местных женщин к замужеству.

Россиянка поделилась, что как только она узнала больше о менталитете китаянок, то ей сразу стало жалко китайских мужчин. Оказывается, если у него не будет своего жилья и надежной финансовой подушки безопасности, то вряд ли он когда-либо женится. Местные дамы относятся к браку как бизнесу и поэтому предпочитают просчитывать все риски на берегу.

"Китаянкам не понять широту русской души и самоотверженность некоторых женщин, которые за любимым пойдут куда-угодно, будут и в шалаше жить", – утверждает блогер.

Когда гражданка России рассказывала местным об укладе в родной стране, то китаянки приходили в ужас – их возмущало, что русские женщины не ценят себя и готовы бедствовать ради любви.

Подобное, как сказали бы россияне, меркантильное отношение к браку считается нормой. Родители при появлении на свет мальчика заранее знают, что его нужно обеспечить квартирой, чтобы он мог обрести семейное счастье. Они же и оплачивают будущую свадьбу. 

Ранее россиянка рассказала, как сбежала из Китая, поскольку попалась на уловку больших заработков в стране.

Источник: Дзен
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