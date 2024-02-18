Блинкен передал послание Путину через Китай и Индию

Госсекретарь просит коллег повлиять на российского лидера

В США растет обеспокоенность, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. Из-за этого госсекретарь Энтони Блинкен решил отправить послание Путину через лидеров Китая и Индии, сообщает The New York Times.

Американцы пристально следят за любыми запусками российских спутников, подозревая, что "Роскосмос" проводит секретные эксперименты с различными видами вооружения в космическом пространстве. Шпионские агентства США утверждают, что разработки России могут угрожат тысячам аппаратов, которые обеспечивают связь во всем мире.

Подобные сообщения вызывают острую озабоченность в администрации Байдена. В Вашингтоне полагают, что Москва может использовать космическое вооружение как элемент давления на противников, если они и дальше будут вводить новые санкции.

Журналисты утверждают, что этот вопрос Энтони Блинкен обсудил в пятницу и субботу в кулуарах Мюнхенской конференции с коллегами из Китая и Индии. В частности он попросил Си и Моди связаться по этому поводу с Путиным.

"Послание Блинкена было прямолинейным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также спутники в Пекине и Нью-Дели", – указывается в статье.

Представитель Вашингтона заявил, что его обращение напрямую Путин не стал бы слушать, поэтому просить передать его слова и как-то воздействовать на российского лидера близких к нему коллег.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему включил обширный исторический экскурс в свое интервью с Такером Калсоном.