Китай нанес неожиданный удар в спину России

В прессе появилась тревожная информация

В условиях беспрецедентного давления на Россию государства, которые проявляют стойкость и стараются поддержать нашу страну, остались в меньшинстве, однако это только повысило их ценность в глазах Москвы. Каким же было удивление россиян, когда стало известно о неожиданном ударе со стороны Китая в спину РФ.



Так, в прессе появились сведения, что три крупнейших банка Поднебесной прекратили принимать платежи от российских компаний. Такую тревожную информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Отмечается, что на столь недружественный шаг китайские кредитные организации были вынуждены пойти из-за угрозы вторичных санкционных ограничений. В результате три главных финансовых института Поднебесной отказались принимать денежные средства от российских компаний, которые внесли в западный черный список, передает телеканал "360".



Разумеется, Китайская Народная Республика, в первую очередь, думает о собственных национальных интересах. На сегодняшний день объем оборота между Пекином и Вашингтоном значительно выше объемов торговли с Москвой, так что такое решение экономически обоснованно для китайской стороны.



Напомним, ранее аналогичный удар был нанесен со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

