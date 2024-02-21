Китай нанес неожиданный удар в спину России

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В условиях беспрецедентного давления на Россию государства, которые проявляют стойкость и стараются поддержать нашу страну, остались в меньшинстве, однако это только повысило их ценность в глазах Москвы. Каким же было удивление россиян, когда стало известно о неожиданном ударе со стороны Китая в спину РФ.
Так, в прессе появились сведения, что три крупнейших банка Поднебесной прекратили принимать платежи от российских компаний. Такую тревожную информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что на столь недружественный шаг китайские кредитные организации были вынуждены пойти из-за угрозы вторичных санкционных ограничений. В результате три главных финансовых института Поднебесной отказались принимать денежные средства от российских компаний, которые внесли в западный черный список, передает телеканал "360".
Разумеется, Китайская Народная Республика, в первую очередь, думает о собственных национальных интересах. На сегодняшний день объем оборота между Пекином и Вашингтоном значительно выше объемов торговли с Москвой, так что такое решение экономически обоснованно для китайской стороны.
Напомним, ранее аналогичный удар был нанесен со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.
Киев требует больше вооружения
Каждый шаг нашего президента сильно интересует Запад