Заменившая Диброва Караулова наняла охрану из-за угроз

Певица столкнулась с преследованиями

Интеллектуальное шоу "Кто хочет стать миллионером?" является одним из самых рейтинговых программ на отечественном телевидении. В 1999 году, когда передача только вышла в эфир, ее вел Дмитрий Дибров, которого вскоре заменил муж Аллы Пугачевой. Телеведущий смог вернуть себе кресло, однако его заменили вновь. Юлианна Караулова.

Выпускница "Фабрики звезд" Юлианна Караулова получила роль ведущей шоу в 2023 году. Однако в жизни звезды российской эстрады не всегда происходили настолько радостные события. В какой-то момент певица столкнулась с преследованиями.

Юлианна Караулова даже наняла охрану, когда почувствовала реальную угрозу своей жизни и здоровью. Кроме того, для обеспечения безопасности артистке пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Телеведущая рассказала негативную историю из своей жизни в интервью корреспонденту Пятого канала. Звезда призналась, что испытывала настоящий страх, когда стала объектом преследования со стороны мужчины, имя которого не стала озвучивать.

"Когда это все началось, я просто наняла человека, который был мои водителем и сопровождал меня до дома, до двери и встречал, соответственно", – отметила Юлианна Караулова.

"С тех пор я стала очень аккуратна с демонстрацией тех мест, где я нахожусь, где живу", – добавила артистка. Ранее Юлианна Караулова рассказала о встрече с уволенным Дмитрием Дибровым.