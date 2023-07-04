Дибров категорически отказался смотреть "Кто хочет стать миллионером?" с Карауловой

Дибров категорически отказался смотреть "Кто хочет стать миллионером?" с Карауловой
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоумен до сих пор не оценил новую ведущую в деле

Дмитрий Дибров вел "Кто хочет стать миллионером?" более 15 лет и за это время стал неотъемлемой частью программы для многих. Поэтому зрители очень удивились, когда шоумен неожиданно оставил свою должность. Некоторые считают, что вместе с его увольнением ушла целая эпоха.

Как бы там ни было, жизнь и телеэфир не стоят на месте. Недавно передача вернулась на экраны в обновленном виде. Тогда стало известно, что кресло Дмитрия Диброва заняла известная певица и телеведущая Юлианна Караулова. Часть зрителей подобная замена сильно огорчила. Но нашлись и те, кто поддержал новую ведущую программы. В их числе оказался и сам Дибров.

Несколько недель назад журналист пожелал удачи коллеге по цеху и призвал публику остановить поток критики в ее сторону. Тогда казалось, что бывший ведущий непременно посмотрит свежие выпуски шоу и оценит старания заменившей его звезды. А теперь выяснилось, что Дибров до сих пор не увидел Караулову в деле. 

В последнем интервью шоумен признался, что не смотрит программу с новой ведущей. Впрочем, расценивать это как угол в ее сторону не стоит. По словам Диброва, он не успевает следить за "Кто хочет стать миллионером?" и другими передачами из-за нехватки времени.

"Ну а что же я буду их смотреть? У меня просто нет времени телевизор смотреть. Я не только Юлю Караулову не смотрю, я и другие программы не смотрю, мне некогда", – объяснил Дмитрий Дибров.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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