Умный и глубокий: Дибров сделал неожиданное признание о Паше Технике

Умный и глубокий: Дибров сделал неожиданное признание о Паше Технике
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость вспомнил о беседе с блогером

Телеведущий Дмитрий Дибров после ухода с шоу "Кто хочет стать миллионером?" занялся новой деятельностью. Теперь он берет интервью у знаменитых людей, работая вместе с психотерапевтами. Ведущий признается, что ему очень нравится пробовать себя в чем-то новом, а от этого проекта он получает невероятное удовольствие. 

Некоторое время назад в числе гостей передачи оказался известный блогер Паша Техник. По словам Диброва, он произвел на него неизгладимое впечатление, поскольку образ человека очень отличался от того, что публика привыкла видеть.

Ведущий отметил, что тогда рэперу удалось на месяц отказаться от наркотиков. Поэтому перед ним тот предстал трезвым и невероятно одаренным молодым человеком.

"Поверьте мне, вот это для меня было открытие! Я с удовольствием с ним поговорил! <...> Должен сказать, что передо мной был очень-очень умный, глубокий и искренний собеседник", – сделал Дибров неожиданное заявление о Паше Технике.

Журналист во время беседы с "Пятым каналом" подчеркнул, что в момент срывов в блогере, конечно, мало что выдает высокие интеллектуальные способности в рэпере. И по тому контенту, который он публикует в Сети, понять это практически невозможно.

Ранее стало известно, что Первый канал избавился от Диброва после увольнения.

Источник: Пятый канал
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