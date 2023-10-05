"Первый канал" избавился от Диброва после увольнения

Посмотреть старые выпуски шоу больше нельзя

После порядка 20 лет работы в шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрия Диброва заменили в кресле ведущего на Юлиану Караулову. Для семьи журналиста это стало неприятным сюрпризом, молодая супруга знаменитости жаловалась, что статус супруга имел для нее большое значение, и как быть теперь она не знает.

Сам Дибров утверждает, что для него это не было удивительным. По его словам, Константин Эрнст честно и открыто рассказал ему о решении внести в передачу новую жизнь. И тогда телеведущий с этим согласился, подав заявление на увольнение. Спорить с вердиктом руководства он не стал.

"Чья это программа? Моя что ли? Я ее хозяин?", – пояснял знаменитость.

Сейчас же после начала нового телевизионного сезона передача выходит в эфир регулярно. Выпуски с Юлианной Карауловой доступны на сайте "Первого канала", а вот посмотреть шоу со старым ведущим больше нельзя. Руководство избавилось от всего после увольнения Диброва, на главной странице проекта найти старые выпуски не выйдет.

По поиску еще можно обнаружить то, что показывали в прошлые годы, но посмотреть это не получится. При запуске видео на экране появляется большая надпись, что перестали действовать права на демонстрацию шоу.

Как известно, "Кто хочет стать миллионером?" является аналогом британского проекта. До начала СВО и введения полномасштабных санкций против России руководство "Первого канала" напрямую получало от правообладателей разрешение на съемки. На каких договоренностях снимается передача сейчас доподлинно неизвестно.