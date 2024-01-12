"Довел до истерики": за что Галя из "Иронии судьбы" возненавидела Рязанова

Актриса вспомнила нанесенную ей обиду

Актриса Ольга Науменко приобрела известность после съемок у Эльдара Рязанова. Однако временами работа с маэстро ощущалась как настоящий ад. Однако 74-летняя знаменитость, сыгравшая Галю в "Иронии судьбы", теперь признается, что зачастую снимается в кинокартинах ради денег. Ремесло позволяет зарабатывать – почему бы этим не воспользоваться?

Правда, актриса всегда придерживалась своих рамок. Отвечала отказом, когда поступают предложения сыграть героев в откровенных эпизодах – а еще не желала играть персонажей, умирающих от рака.

Кстати, Рязанова Науменко сильно не жаловала. До сих пор вспоминает его крики на съемочной площадке. Такое отношение режиссер, утверждает звезда, демонстрировал ко всем актерам во время работы. А Ольга принимала все близко к сердцу – считала, что чем-то задела режиссера, устраивавшего "вопли".

"Невзлюбила Рязанова на всю оставшуюся жизнь за такую обиду. Кричал, довел до истерики, но моих слез не увидел. Может, поэтому между нами кошка пробежала", – высказалась актриса.

Впрочем, именно после работ Рязанова Ольга стала широко известна советскому зрителю. До сих пор она собирает аншлаги на выступлениях.