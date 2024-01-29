"Сотрудники ФСБ" развели 60-летнего Певцова на огромную сумму

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Актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов лишился одного миллиона рублей. В Telegram ему написали мошенники, которые представились "сотрудниками ФСБ", и сообщили, что он может лишиться всех накопленных средств. Чтобы этого избежать, лже-правоохранители посоветовали наивному актеру перевести деньги на "безопасный" счет. Певцов, который, к слову, часто играл полицейских и юристов, выполнил инструкцию "ФСБшников", а уже позже понял, что остался без кровно нажитых.
60-летний артист обо всем рассказал полицейским. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Если злоумышленников поймают, то ответить им придется по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Максимальный срок за это преступление 6 лет. Если же актера обманул не один человек, а группа, то в тюрьму их могут отправить на 10 лет.
Впрочем, ранее стало известно, что мошенники обманывают людей прямо на дорогах. Юрист рассказал, о том, как злоумышленники подстраивают мелкие ДТП и "разводят" наивных автомобилистов. По словам специалиста, все выглядит очень реалистично, однако совершив одну ошибку по невнимательности, можно лишиться крупной суммы денег.
Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу
Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера