Россиянам сообщили о новом способе мошенничества со взломом

Злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на Госуслугах, а после оформляют кредиты

Мошенники придумали новый способ обманывать доверчивых Россиян. На этот раз злоумышленники прикидываются операторами сотовой связи и уверяют, что вскоре вы можете лишиться номера телефона, якобы срок его действия истекает. Лжеоператоры предлагают сэкономит время и не ездить в салон, чтобы перезаключить договор. Услужливые сотрудники сделают все сами, только просят назвать код, который придет в СМС, а потом меняют пароль в вашем аккаунте Госуслуг.

Дальше действия простые — мошенники заказывают на портале справку о доходах и оформляют на имя жертвы кредиты в микрофинансовых организациях. Избавиться от таких долгов потом весьма непросто.

Жертвами мошенников уже стали тысячи россиян. Так, на уловку преступников со взломом аккаунта на Госуслугах попалась женщина по имени Наталья из Саратова. Она рассказала, что диалог не выглядел подозрительным.

"Он сообщил, что у меня заканчивается срок действия СИМ-карты и мне ее надо прям срочно поменять", — передает слова женщины "Пятый канал".

Уже после до Натальи дозвонились "сотрудники Центробанка" которые предложили защитить аккаунт на Госуслугах. Так женщина скачала на смартфон еще и некий “сертификат безопасности”. В результате на семье долг почти 2 миллиона рублей.

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