Мошенники начали сообщать о налоговой задолженности граждан

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Злоумышленники придумали новую обманную схему, совершая звонки гражданам и сообщая им о налоговой задолженности. Они утверждают, что оплатить нужно все в короткий срок, чтобы избежать проблем, сообщает "Сбербанк".
Однако специалисты по безопасности отмечают, что настоящие налоговики никогда не дают реквизитов для срочной оплаты и не требуют перевести деньги в тот же момент. Поэтому, если услышали подобные заявления, то с вами разговаривает мошенник.
Также вряд ли сотрудники ФНС свяжутся с должником по телефону – они предпочитают отправлять официальные письма.
Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасных схемах мошенничества.
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