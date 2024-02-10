Мошенники начали сообщать о налоговой задолженности граждан

Мошенники начали сообщать о налоговой задолженности граждан
Фото: freepik.com
Новый способ обмана населения уже активно используется

Злоумышленники придумали новую обманную схему, совершая звонки гражданам и сообщая им о налоговой задолженности. Они утверждают, что оплатить нужно все в короткий срок, чтобы избежать проблем, сообщает "Сбербанк".

Однако специалисты по безопасности отмечают, что настоящие налоговики никогда не дают реквизитов для срочной оплаты и не требуют перевести деньги в тот же момент. Поэтому, если услышали подобные заявления, то с вами разговаривает мошенник.

Также вряд ли сотрудники ФНС свяжутся с должником по телефону – они предпочитают отправлять официальные письма. 

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасных схемах мошенничества.

Источник: Telegram
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