Мошенники начали сообщать о налоговой задолженности граждан

Новый способ обмана населения уже активно используется

Злоумышленники придумали новую обманную схему, совершая звонки гражданам и сообщая им о налоговой задолженности. Они утверждают, что оплатить нужно все в короткий срок, чтобы избежать проблем, сообщает "Сбербанк".

Однако специалисты по безопасности отмечают, что настоящие налоговики никогда не дают реквизитов для срочной оплаты и не требуют перевести деньги в тот же момент. Поэтому, если услышали подобные заявления, то с вами разговаривает мошенник.

Также вряд ли сотрудники ФНС свяжутся с должником по телефону – они предпочитают отправлять официальные письма.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасных схемах мошенничества.