Юрист рассказал, что делать с найденной банковской картой

Что делать при находке чужой банковской карты, чтобы не понести наказание
Фото: Artem Sobolev/news.ru/www.globallookpress.com
Неправильный поступок может обернуться серьезными последствиями

Каждый знает, что при утере банковской карты ее нужно как можно скорее заблокировать и обратиться в банк. Однако, обнаружив чужую карту на улице или в банкомате, многие просто теряются. Адвокат Алексей Панфилов предупредил, что неправильные действия в этой ситуации могут привести к серьезным последствиям. 

Так, по словам юриста, в первую очередь стоит понимать, что, потратив с карты хоть рубль, нашедший становится мошенником или вором. А за это предусмотрена уголовная ответственность. Даже просто проверив баланс на счете чужой карты, можно навлечь на себя крупные неприятности. 

"Лицо, присвоившее денежные средства, может быть привлечено к ответственности, которая предусматривает следующие меры наказания – штраф до 100 тыс. рублей, лишение свободы до пяти лет",  —  предупредил юрист.

Кроме того, дополнительно могут обязать заплатить штраф за моральный ущерб и возместить все потраченное. 

Панфилов рекомендует в случае обнаружения чужой банковской карты в первую очередь позвонить в банк, который ее выпустил. Номер телефона чаще всего указан на пластике. Если же такой возможности по каким-то причинам нет, то ее следует отнести в полицию. 

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят и просят записать голосовое сообщение, а после клонируют ваш голос и используют в корыстных целях. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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