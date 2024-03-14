Неправильный поступок может обернуться серьезными последствиями

Каждый знает, что при утере банковской карты ее нужно как можно скорее заблокировать и обратиться в банк. Однако, обнаружив чужую карту на улице или в банкомате, многие просто теряются. Адвокат Алексей Панфилов предупредил, что неправильные действия в этой ситуации могут привести к серьезным последствиям.

Так, по словам юриста, в первую очередь стоит понимать, что, потратив с карты хоть рубль, нашедший становится мошенником или вором. А за это предусмотрена уголовная ответственность. Даже просто проверив баланс на счете чужой карты, можно навлечь на себя крупные неприятности.

"Лицо, присвоившее денежные средства, может быть привлечено к ответственности, которая предусматривает следующие меры наказания – штраф до 100 тыс. рублей, лишение свободы до пяти лет", — предупредил юрист.

Кроме того, дополнительно могут обязать заплатить штраф за моральный ущерб и возместить все потраченное.

Панфилов рекомендует в случае обнаружения чужой банковской карты в первую очередь позвонить в банк, который ее выпустил. Номер телефона чаще всего указан на пластике. Если же такой возможности по каким-то причинам нет, то ее следует отнести в полицию.

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