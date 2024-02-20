В России приняли закон о самозапретах на оформление кредитов

Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года

Российские законодатели приняли закон, обеспечивающий россиян правом на установление запрета на заключение договоров потребительских кредитов и займов. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, таким образом граждане смогут защититься от мошенников, оформляющих на своих жертв кредитные займы.

Речь, в том числе, идет и о займах, оформляемых в микрокредитных организациях. Одна из частых проблем, с которой сталкиваются россияне – мошенничество со стороны недобросовестных лиц, пытающихся оформить на чужое имя кредит, отмечает телеканал "360".

Согласно приведенным данным, установление самозапрета будет возможно на портале "Госуслуг" или МФЦ. Все будет отображено в кредитной истории пользователя. Снять самозапрет можно в любой момент – процедура не предполагает никаких сложностей.

Закон действует с 1 марта следующего года.