В России приняли закон о самозапретах на оформление кредитов

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Российские законодатели приняли закон, обеспечивающий россиян правом на установление запрета на заключение договоров потребительских кредитов и займов. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, таким образом граждане смогут защититься от мошенников, оформляющих на своих жертв кредитные займы.
Речь, в том числе, идет и о займах, оформляемых в микрокредитных организациях. Одна из частых проблем, с которой сталкиваются россияне – мошенничество со стороны недобросовестных лиц, пытающихся оформить на чужое имя кредит, отмечает телеканал "360".
Согласно приведенным данным, установление самозапрета будет возможно на портале "Госуслуг" или МФЦ. Все будет отображено в кредитной истории пользователя. Снять самозапрет можно в любой момент – процедура не предполагает никаких сложностей.
Закон действует с 1 марта следующего года.
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