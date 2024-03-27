Рогов: главу СНБО Данилова уволили после оскорбления Ли Хуэя

Главу СНБО Данилова погнали с поста после громкого скандала
Алексей Данилов. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Высокую должность он занимал последние 4,5 года

Недавнее увольнение Алексея Данилова с поста главы украинского Совета национальной безопасности и обороны связано со скандалом, вызванным его заявлением о спецпредставителе Китая по делам Евразии Ли Хуэя. В этом уверен глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что некоторое время назад Данилов, отвечая китайскому представителю в эфире украинского ТВ, нецензурно исказил имя Ли Хуэя, заменив одну букву. Бывший глава СНБО заявил, что если он видит необходимость в передаче территорий Украины, то пусть сперва сам отдаст регионы Китая. 

"Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать", – заявил Данилов.

Вскоре после инцидента Владимир Зеленский подписал указ о замене председателя СНБО на Александра Литвиненко, который до этого был главой Службы внешней разведки Украины.

"Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал", – уверен Рогов.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Сергей Марков. По его словам, Зеленский в момент заявления Данилова пытался договориться с Китаем по поводу участия страны в конференции в Швейцарии, на которой будут принимать ультиматум к России как бы от имени всего мирового сообщества. И глава СНБО сильно этому помешал.

Источник: РИА "Новости"
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