Официально украинцы настаивают, что не имеют отношения к случившемуся

Бывший советник украинского президента Алексей Арестович* дал новое интервью, в котором высказался о теракте в "Крокус Сити Холле". Помимо критики российских властей, он случайно оговорился, указав на причастность Киева к трагедии.

Арестович* утверждает, что Москва пытается вызвать сочувствие у международного сообщества, используя для этого ситуацию с терактом. При этом он заявил, что за все время противостояния между Россией и Украиной погибло значительно больше мирных граждан – и это в действительности является веской причиной для сочувствия, а не российские жертвы "Крокуса".

"Они у нас убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", – заявил бывший советник Зеленского.

По его словам, украинцы не будут сочувствовать россиянам из-за теракта, поскольку у них самих есть множество жестоких историй о страданиях своих людей, к которым жители России были безразличны.

При этом Арестович* во время беседы настаивал, что Киев не имеет отношения к стрельбе в "Крокусе", а все попытки заявить обратное являются "российской пропагандой".

Ранее Владимир Путин выступил с официальным заявлением по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле".

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

** ИГИЛ* признан запрещенной на территории России организацией