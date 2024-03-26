В Киеве случайно признались в причастности к теракту в "Крокусе"

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Бывший советник украинского президента Алексей Арестович* дал новое интервью, в котором высказался о теракте в "Крокус Сити Холле". Помимо критики российских властей, он случайно оговорился, указав на причастность Киева к трагедии.
Арестович* утверждает, что Москва пытается вызвать сочувствие у международного сообщества, используя для этого ситуацию с терактом. При этом он заявил, что за все время противостояния между Россией и Украиной погибло значительно больше мирных граждан – и это в действительности является веской причиной для сочувствия, а не российские жертвы "Крокуса".
"Они у нас убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", – заявил бывший советник Зеленского.
По его словам, украинцы не будут сочувствовать россиянам из-за теракта, поскольку у них самих есть множество жестоких историй о страданиях своих людей, к которым жители России были безразличны.
При этом Арестович* во время беседы настаивал, что Киев не имеет отношения к стрельбе в "Крокусе", а все попытки заявить обратное являются "российской пропагандой".
Ранее Владимир Путин выступил с официальным заявлением по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
** ИГИЛ* признан запрещенной на территории России организацией
* Организация запрещена на территории РФ
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