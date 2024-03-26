Арестович* оговорился, указав на причастность Киева к теракту в "Крокусе"

В Киеве случайно признались в причастности к теракту в "Крокусе"
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Официально украинцы настаивают, что не имеют отношения к случившемуся

Бывший советник украинского президента Алексей Арестович* дал новое интервью, в котором высказался о теракте в "Крокус Сити Холле". Помимо критики российских властей, он случайно оговорился, указав на причастность Киева к трагедии.

Арестович* утверждает, что Москва пытается вызвать сочувствие у международного сообщества, используя для этого ситуацию с терактом. При этом он заявил, что за все время противостояния между Россией и Украиной погибло значительно больше мирных граждан – и это в действительности является веской причиной для сочувствия, а не российские жертвы "Крокуса".

"Они у нас убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", – заявил бывший советник Зеленского.

По его словам, украинцы не будут сочувствовать россиянам из-за теракта, поскольку у них самих есть множество жестоких историй о страданиях своих людей, к которым жители России были безразличны.

При этом Арестович* во время беседы настаивал, что Киев не имеет отношения к стрельбе в "Крокусе", а все попытки заявить обратное являются "российской пропагандой".

Ранее Владимир Путин выступил с официальным заявлением по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле".

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

** ИГИЛ* признан запрещенной на территории России организацией

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: YouTube
По теме

В Евросоюзе выступили с громким заявлением по теракту в "Крокусе"

Страшную трагедию обсуждают во всем мире

Заявление Путина о трагедии в "Крокусе": "Знаем, чьими руками совершен теракт"

Глава государства внимательно следит за расследованием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей