Поступок россиян после теракта в "Крокусе" назвали беспрецедентным

Народ поразил своей сплоченностью

После теракта в "Крокус Сити Холле" несколько благотворительных организаций сообщили о сборе денежных средств для пострадавших в трагедии. Основной из них стал Российский Красный Крест, куда через "Сбер" можно было отправить пожертвование прямо на счет.

Спустя пару дней после случившегося организация выступила с официальным заявлением, что уже собрала более 360 млн рублей. Поступок россиян и объемы передачи денежной помощи после теракта назвали беспрецедентным за всю историю существования РКК.

"Всего за двое суток общими усилиями всей страны нам удалось 367 847 147 рублей, которые будут направлены на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал в этой страшной трагедии", – сообщил глава организации Павел Савчук.

Порядка 227 млн пожертвовали физлица – подобного в Красном Кресте еще не фиксировали. Остальные средства поступили от различных компаний, предприятий и ИП.

В РКК утверждают, что все деньги будут использоваться для долгосрочной помощи пострадавшим в "Крокусе". Кому-то потребуется долгая физическая реабилитация после полученного ранения, кому-то придется долго восстанавливаться в психологическом плане. Эти и другие нужды будут покрываться за счет полученных от россиян средств.

Ранее знаменитый блогер из Таджикистана призвала людей не разжигать межнациональную рознь из-за теракта в Подмосковье.