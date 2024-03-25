Страшную трагедию обсуждают во всем мире

22 марта принесло нашей стране огромную беду. Террористы атаковали крупнейший подмосковный развлекательные центр "Крокус Сити Холл", в результате чего были убиты более 130 человек, многие пострадали. Событие вызвало огромный резонанс во всем мире. С громким заявлением по поводу случившегося выступили в Евросоюзе.



Официальный представитель внешнеполитической службы еврообъединения Петер Стано заявил, что позиция российской стороны, согласно которой в теракте явно прослеживается украинский след, якобы не соответствует действительности.

При этом ранее было четко указано на то, что террористы после кровавой бойни устремились в сторону украинской границы. Как сообщал глава нашей страны Владимир Путин, там для преступников было подготовлено специальное "окно", чтобы убийцы могли скрыться на территории Украины.

Европеец же объявил, что ЕС решительно отвергают какую-либо связь киевского режима с нападением на концертный зал. Более того, он намекнул, что Москва якобы хочет использовать трагедию в качестве предлога для усиления "агрессивных действий" против Незалежной. Таким образом в Европе попытались обелить Украину, несмотря на существующие доказательства причастности местных спецслужб к организации бойни.

К слову, ранее стало известно о страшной находке в туалете "Крокуса".