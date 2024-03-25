В туалете "Крокуса" нашли 10 тел погибших - Baza

Страшная находка в туалете "Крокуса": что там произошло
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Люди пытались спастись всеми возможными способами

Спустя несколько дней после трагедии в "Крокус Сити Холле" стали появляться подробности, как людям приходилось в этот непростой период. Многие старались спрятаться в любом доступном месте – и они посчитали, что закрывающиеся на замки туалеты станут лучшим выходом.

После теракта спасатели во время разбора завалов нашли страшную находку в одной из кабинок. Там находилось 10 тел погибших от угарного газа. Они не смогли выбраться, поскольку были заблокированы в помещении. Некоторые звонили на номер 112, пытались сообщить свое местонахождение, однако вытащить их оттуда попросту не успели.

Утверждается, что те, кто скрывался в туалете, также подвергались расстрелу. Спастить оттуда удалось единицам. Одна из пострадавших, которая также укрывалась в кабинке, вспоминает, что своей жизни обязана мужчине, оказавшемуся рядом с ней. 

По ее словам, сперва все решили встать по стенке, чтобы их всех не могли расстрелять наверняка, поскольку кто-то вспомнил уроки с учений по антитеррористической безопасности. Потом в комнату начал проникать дым – дышать было нечем, а видно было только при включенном на телефоне свете и на расстоянии руки. Тогда один из прятавшихся снес раковины, объясняя это наличием воздуха в канализации, а после он повел всех ползком к выходу – именно это в итоге и спасло им жизнь.

Ранее стало известно, что группа "Пикник" выступит в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в "Крокусе".

Источник: Telegram
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