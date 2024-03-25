Памятные вещи Муслима Магомаева до тла сгорели в "Крокусе"

В здании находился музей имени артиста

Последние 15 лет "Крокус Сили Холл" был местом, где хранились памятные вещи Муслима Магомаева. Там находились его концертные костюмы, медали, пианино, за которым он репитировал. И, по данным СМИ, во время теракта все сгорело до тла.

Концертный зал, посвященный артисту, устроили владельцы "Крокуса" и по совместительству друзья Магомаева – бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин.

Также там находился музей оперного певца. Все экспонаты были в идеальном состоянии, поскольку при жизни артист не позволял себе выйти неухоженным перед публикой – для него это был акт уважения к собственному зрителю.

Некоторое время назад в фойе "Крокуса" находился даже автомобиль Магомаева. За рулем Mercedes-Benz S500 1995-го года он сам ездил в течение 10 лет. У артиста были награды Азербайджана, ордена Почета и Дружбы. В музее также хранился знаменитый перстень певца, который он никогда не снимал.

Сгорел и большой рояль "Блютнер", на котором Магомаев играл во время творческих вечеров на своей даче, первый компьютер артиста, его картины.

Ранее Агаларовы заявили, что намереваются восстановить "Крокус" после теракта, даже несмотря на возможную неоднозначную реакцию народа по этому поводу.

Как сообщили СМИ, Григорий Лепс и SHAMAN также могли оказаться в числе погибших в результате атаки, однако их спасло неожиданное происшествие.