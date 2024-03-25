В деле о теракте в "Крокусе" появился первый гражданин России

Первый гражданин России появился в деле о кровавой бойне в "Крокусе"
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com/
25 марта началось судебное заседание по террористам

Сегодня вечером, 25 марта, в здание суда были доставлены террористы, задержанные по делу о террористической атаке на развлекательный центр "Крокус Сити Холл". Выяснилось, что в деле появился первый гражданин России – речь идет о Диловаре Исломове.

Как сообщает РИА "Новости", мужчина родился в Таджикистане, в столице этой страны, городе Душанбе. Фигурант резонансного дела – 1999 года рождения. Перед заседанием мужчина сам объявил, что успел обзавестись российским гражданством. До недавнего времени он зарабатывал себе на жизнь в такси.

Сообщается, что после завершения процедуры проверки анкетных данных было решено закрыть заседание от общественности для того, чтобы обеспечить безопасность участников процесса.

Также стало известно, что представители Следственного комитета обратились с просьбой к суду арестовать, помимо четверых непосредственных убийц, еще троих фигурантов по делу о кровавой бойне в торговом комплексе. Сообщается, что речь идет о семействе Исломовых – отце и его двух сыновьях. В чем конкретно подозреваются задержанные, пока не сообщается.

Напомним, по последним данным, страшная трагедия унесла жизни 137 человек, среди погибших – трое детей. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 182 человека.

Ранее звезда из Таджикистана заступилась за соотечественников после теракта в "Крокусе".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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