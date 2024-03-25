В деле о теракте в "Крокусе" появился первый гражданин России

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Сегодня вечером, 25 марта, в здание суда были доставлены террористы, задержанные по делу о террористической атаке на развлекательный центр "Крокус Сити Холл". Выяснилось, что в деле появился первый гражданин России – речь идет о Диловаре Исломове.
Как сообщает РИА "Новости", мужчина родился в Таджикистане, в столице этой страны, городе Душанбе. Фигурант резонансного дела – 1999 года рождения. Перед заседанием мужчина сам объявил, что успел обзавестись российским гражданством. До недавнего времени он зарабатывал себе на жизнь в такси.
Сообщается, что после завершения процедуры проверки анкетных данных было решено закрыть заседание от общественности для того, чтобы обеспечить безопасность участников процесса.
Также стало известно, что представители Следственного комитета обратились с просьбой к суду арестовать, помимо четверых непосредственных убийц, еще троих фигурантов по делу о кровавой бойне в торговом комплексе. Сообщается, что речь идет о семействе Исломовых – отце и его двух сыновьях. В чем конкретно подозреваются задержанные, пока не сообщается.
Напомним, по последним данным, страшная трагедия унесла жизни 137 человек, среди погибших – трое детей. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 182 человека.
Ранее звезда из Таджикистана заступилась за соотечественников после теракта в "Крокусе".
У сторон разные представления о причинах случившегося
Люди пытались спастись всеми возможными способами