В деле о теракте в "Крокусе" появился первый гражданин России

25 марта началось судебное заседание по террористам

Сегодня вечером, 25 марта, в здание суда были доставлены террористы, задержанные по делу о террористической атаке на развлекательный центр "Крокус Сити Холл". Выяснилось, что в деле появился первый гражданин России – речь идет о Диловаре Исломове.



Как сообщает РИА "Новости", мужчина родился в Таджикистане, в столице этой страны, городе Душанбе. Фигурант резонансного дела – 1999 года рождения. Перед заседанием мужчина сам объявил, что успел обзавестись российским гражданством. До недавнего времени он зарабатывал себе на жизнь в такси.

Сообщается, что после завершения процедуры проверки анкетных данных было решено закрыть заседание от общественности для того, чтобы обеспечить безопасность участников процесса.

Также стало известно, что представители Следственного комитета обратились с просьбой к суду арестовать, помимо четверых непосредственных убийц, еще троих фигурантов по делу о кровавой бойне в торговом комплексе. Сообщается, что речь идет о семействе Исломовых – отце и его двух сыновьях. В чем конкретно подозреваются задержанные, пока не сообщается.

Напомним, по последним данным, страшная трагедия унесла жизни 137 человек, среди погибших – трое детей. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 182 человека.

Ранее звезда из Таджикистана заступилась за соотечественников после теракта в "Крокусе".