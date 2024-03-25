Очевидцы рассказали об отказе эвакуировать из "Крокус Экспо" детей

Участники утверждают, что соревнования продолжались несмотря на звуки стрельбы и запах дыма

22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. В это же время в выставочном комплексе "Крокус Экспо" проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Очевидцы утверждают, что организаторы соревнований по танцевальному спорту отказались эвакуировать детей и, несмотря на звуки стрельбы, продолжали соревнования.

"Я была одна из первых, кто увидел тех людей. Я видела момент стрельбы, как падали люди. Я побежала через трибуны, через главную площадку. Подбежала к официальному лицу, сказала, что происходит такая ситуация. Она не восприняла меня всерьез. Более того, после моего заявлении о трупах равнодушно посоветовала убегать", – рассказывает очевидец Ольга Тарасова Тельнова.

В итоге эвакуироваться участникам чемпионата танцев пришлось самостоятельно. По словам очевидцев, толпа людей бегала из стороны в сторону, потому что не было понятно, где безопасно. "В какой-то момент все успокоились и сели. Организаторы говорили собираться и продолжать танцевать. Но вдруг сообщили, что пожар. На тот момент действительно стало страшно", – говорит еще один очевидец.

К счастью, пострадавших среди выступавших в "Крокус Экспо" нет. Однако сам факт игнорирования происходящего вызывает возмущение общественности. Журналист Илья Саглиани, к примеру, считает, что по ситуации, сложившейся в "Крокус Экспо", надо провести проверку. "Потому что большое количество мам рассказывает о том, что не было никакой эвакуации. Более того, судьи знали про стрельбу и о том, что террористы в здании. Но никак не реагировали и продолжали турнир. Только спустя 20 минут – после того, как стало понятно, что в "Крокусе" начался пожар, началась эвакуация. Поэтому, я считаю, что за эту халатность нужно ответить. Заинтересованные лица хотят это скрыть, но благодаря СМИ, благодаря огласке и очевидцам мы не дадим это сделать", – говорит Саглиани.

В свою очередь, адвокат, создатель фонда БФ ресоциализации "Мы рядом" Ольга Лукманова говорит, что такое халатное отношение к детям, к их здоровью, к их жизням, недопустимо. "Думаю, Генеральная прокуратура и СК разберутся в этой ситуации, а со своей стороны мы подготовили обращения на имя Краснова Игоря Викторовича и Бастрыкина Александра Ивановича по факту проведения проверки на предмет уголовно-правовой оценки действий организаторов турнира".

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСААР) Надежда Ерастова заявила РИА Новости, что организаторы чемпионата России действовали грамотно, а решение не сразу начинать эвакуацию участников было принято, чтобы избежать паники. Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта.

