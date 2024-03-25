Путин: "Мы знаем, чьими руками был совершtн теракт в "Крокусе"

Заявление Путина о трагедии в "Крокусе": "Знаем, чьими руками совершен теракт"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com/
Глава государства внимательно следит за расследованием

Страшная трагедия в развлекательном центре "Крокус Сити Холл" потрясла всю Россию и весь мир. Звериная жестокость террористов унесла десятки жизней. Сегодня вечером, 25 марта, российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением по поводу жестокого теракта.

Глава Российской Федерации подчеркнул, что исполнители уже известны следствию.

"Мы знаем, чьими руками был совершен теракт в "Крокусе", – сказал руководитель государства.

Путин сообщил, что исполнителями бойни в комплексе были радикальные исламисты. При этом нужно понять, действительно ли это движение решило встать на тропу войны с Россией.

Отдельное внимание глава страны обратил на то, что головорезы после совершения преступления ринулись на Украину. Надо полагать, их там кто-то ждал.

"Организаторы теракта в "Крокусе" рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение", – заключил президент.

К слову, ранее звезда из Таджикистана заступилась за соотечественников на фоне террористическое атаки. Известная в России блогер Дина Саева подчеркнула, что страшная трагедия должна сплотить, а не разъединить народы. Таджики не могут отвечать за злодеяние, совершенное террористами, они также осуждают преступные действия убийц.

Источник: Кремль ✓ Надежный источник
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