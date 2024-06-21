Bild: ВСУ нанесли удары немецкой гаубицей по территории России

Немецкие гаубицы нанесли серию ударов по России - Bild
Фото: www.unsplash.com
Западное оружие активно используется украинскими вояками

Несмотря на череду провалов и явное преимущество армии России, руководство киевского режима не желает сдаваться и использует все возможные ресурсы для нанесения урона нашей стране. Так, в западной прессе появилась информация о том, что украинцы использовали мощные немецкие гаубицы для нанесения серии ударов по территории России.

Такой информацией с общественностью поделился известный немецкий журналист Бьерн Штритцель, который лично отправился в Незалежную и посетил позиции украинской армии. Немец с восторгом поделился впечатлениями о том, как ему довелось проследовать с военными, которые использовали установку производства Германии для атаки российских земель. Речь идет о немецкой гаубице Panzerhaubitze 2000.

"У нас есть возможность сопроводить военных, когда они выведут гаубицу из укрытия и нанесут удары по заранее определенной цели внутри территории России", – похвастался корреспондент из Германии.

Журналист добавил, что Вооруженные силы Незалежной используют немецкую установку для того, чтобы противодействовать уверенному продвижению наших войск под Харьковом.

К слову, ранее стало известно об уничтожении на Украине крупного распределительного центра западной военной техники. Российская армия продолжает успешно выполнять поставленные перед ней задачи.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
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