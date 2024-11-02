Сырский заявил о самом мощном наступлении России за все время

Военачальник признал большие проблемы на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский провел встречу с главой чешского Генштаба Карелом Ржегкой, во время которой сообщил о происходящем в зоне СВО. По его словам, сейчас российская армия проводит самое мощное наступление с начала конфликта.

Украинский военный отметил, что ситуация на линии фронта остается крайне сложной.

"Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", – сказал он.

При этом Сырский заявил, что Чехия является преданной союзницей Украины. Главком утверждает – благодаря стране было начато множество критически важных инициатив для помощи Киеву, в том числе коалиция по сбору боеприпасов.

Ранее западные СМИ сообщали, что ВС РФ начали активное продвижение в августе. За октябрь им удалось взять более 400 квадратных километров территории из-за ослабления украинской обороны. Также журналисты утверждают, что погодные условия все больше располагают к успехам для российской армии.

До этого стало известно, что за все время конфликта между Россией и Украиной ВСУ потерь на минимум 500 человек.