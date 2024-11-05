На Украине священник назвал Трампа антихристом

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В украинском Ивано-Франковске религиозный деятель греко-католического собора сделал жуткое предсказание о будущем всего мира. Он заявил, что участник выборной гонки за пост главы США Дональд Трамп является "воплощением антихриста".
По словам украинского служителя церкви, с приходом этого политика к власти грядет конец и гибель всему миру. Этот необычный взгляд вызвал общественный резонанс. Религиозный деятель упомянул, что в одной из старых книг якобы были найдены пророчества, согласно которым Трамп станет последним президентом США. Эти слова стали призывом задуматься о глобальных последствиях политического выбора в США.
"Трамп – это антихрист. С ним придет конец и гибель всему свету. Недавно нашли записи в старой книге, что Трамп станет последним президентом США", – объявил украинец.
Проповедь завершилась призывом к молебну о мудрости и рассудительности американского народа, с тем чтобы, по мнению священника, предотвратить приход "дьявола к власти". Его слова вызвали волну обсуждений в местных религиозных и общественных кругах, напоминая о влиянии религиозных убеждений на восприятие политических событий и фигур.
К слову, ранее знаменитая российская певица сделала предсказание о финале спецоперации.
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